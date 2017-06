«Спартак» сыграет с Team Spirit в одной группе на CIS Minor

Организаторы турнира CIS Minor Championship 2017 — Kraków представили распределение команд по группам.



Групповой этап пройдет по системе GSL. По два коллектива из каждой группы попадут в плей-офф формата double-elimination. Матчи пройдут в формате до двух побед.



Группа A: Tengri, TS.Academy, k29, Vega Squadron.



Группа B: Team Spirit, Spartak Esports, QB.Fire, pro100.



Пары первого раунду группового этапа:



k29 vs. TS.Academy

Tengri vs. Vega Squadron

Team Spirit vs. QB.Fire

Spartak vs. pro100



LAN-финал CIS Minor Championship 2017 пройдет с 8 по 11 июня в клубе Gamer Stadium в Москве. Призовой фонд чемпионата составит 50 000 долларов. Оба участника гранд-финала получат право выступать на закрытых квалификациях к PGL Major Kraków.



