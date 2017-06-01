Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов7:5, 6:4, 6:4Бердых
Теннис  Павлюченкова6:7, 6:2, 4:6Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
Теннис  Веснина4:6, 6:3, 6:0Лепченко
Баскетбол  Химки73 : 71Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

УЕФА разрешит проводить четвертую замену в дополнительное время официальных матчей

Источник:  RT на русскомКомментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен разрешить проведение четвертой замены в дополнительное время официальных матчей, сообщает RT, ссылаясь на испанское издание Marca.

Одобренные правлением организации изменения в существующих правилах позволят тренерам не беречь разрешенные в основное время три замены на тот случай, если победитель кубкового поединка не будет определён за 90 минут.

Первыми турнирами, на которых тренерам будет позволено совершать четвертую замену в дополнительное время, станут чемпионаты Европы 2017 года среди игроков не старше 17 и 19 лет. На этих соревнованиях нововведение будет опробовано в экспериментальном порядке.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
УЕФА обсудит возможность переноса матчей Лиги чемпионов стадии 1/4 и 1/2 финала на выходные дни с 2021 годаСоюз европейских футбольных ассоциаций будет рассматривать возможность проведения четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов в выходные.Восемь футболистов «МЮ» вошли в сборную сезона Лиги ЕвропыТехнические наблюдали УЕФА - Алекс Фергюсон, Кристиан Киву, Стефан Маевски, Миксу Паателайнен, Иоан Лупеску и Деян Станкович - составили команду сезона Лиги Европы, состоящую из 18 игроков.УЕФА не имеет информации о подготовке теракта на финале Лиги ЕвропыСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) учел все риски возможных атак террористов на мероприятия финала Лиги Европы 2016/2017 и сообщил, что на настоящий момент данных о подготовке нападения не имеется.УЕФА: Все наши мысли сейчас с жертвами и семьями пострадавшихВ пресс-службе УЕФА выразили соболезнования пострадавшим от взрыва на «Манчестер Арене».Финал Лиги чемпионов рассудит арбитр из Мюнхена3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум» состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ювентус» и мадридский «Реал».УЕФА объявил имена арбитров на финал Лиги Европы в СтокгольмеКак сообщает пресс-служба УЕФА, румынская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой обслужит финал Лиги Европы, который состоится 24 мая на «Френдс Арене» в Стокгольме.Мхитарян и Ляказетт – в символической сборной ответных матчей Лиги Европы (фото)Официальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы.Феллайни и Ляказетт поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыОфициальный сайт УЕФА опубликовал список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам вторых полуфинальных матчей Лиги Европы.«Ростов» получил лицензии РФС и УЕФА«Ростов» на своем сайте объявил о том, что сегодня клубу были выданы лицензии РФС и УЕФА на следующий футбольный сезон.Иско и Дани Алвес поспорят за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионовОфициальный сайт УЕФА опубликовал список игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам вторых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.Совет ФИФА утвердил распределение квот конфедерациям на ЧМ-2026Совет Международной федерации футбола (ФИФА) во вторник в Манаме утвердил распределение квот между конфедерациями на чемпионат мира 2026 года. Согласно распределению, Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделят 16 мест, сообщает официальный сайт ФИФА.Юношеская сборная России выиграла турнир развития УЕФА в ПортугалииЮношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) стала победителем международного турнира развития УЕФА в Португалии.Космонавт, итальянская звезда и другие самые неожиданные поздравления «Спартака»Космонавт, итальянская звезда и другие самые неожиданные поздравления «Спартака»С чемпионством спартаковцев поздравляют отовсюду.Сборная России нанесла поражение команде Швеции на турнире УЕФАНакануне, 7 мая, юношеская сборная России (игроки 2001 года рождения) сыграли второй матч на международном турнире развития УЕФА в Португалии.Роналду – лучший игрок недели в Лиги чемпионовКак сообщает пресс-служба УЕФА, нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.Погба и Рэшфорд – в символической сборной первых полуфинальных матчей Лиги ЕвропыОфициальный сайт УЕФА опубликовал символическую сборную по итогам первых матчей 1/2 финала Лиги Европы.Сергей Прядкин: УЕФА и EPFL придут к соглашению, только так можно двигаться впередПрезидент РФПЛ и член совета директоров EPFL Сергей Прядкин прокомментировал предстоящее заседание EPFL, которое пройдет в четверг в Париже.УЕФА продолжит контролировать соблюдение «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом» финансового фейр-плеяСледственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) опубликовала на официальном сайте УЕФА отчет о соблюдении мировых соглашений 14 клубами.УЕФА дерзко гнобит ВАДА. За что и почему эта война справедлива?УЕФА дерзко гнобит ВАДА. За что и почему эта война справедлива?Новое доказательство: с проверкой на допинг что-то не так.УЕФА перенес игру «Аякса» и «Лиона» в Лиге Европы на 3 маяКак сообщает УЕФА, график матчей 1/4 финала Лиги Европы потерпел некоторые изменения.
Баскетбол
Василий Карасев: Спасибо моим игрокам, выдержавшим весь этот кошмар
Футбол
Темури Кецбая: У «Оренбурга» есть цель, которая всем ясна
Теннис
Павлюченкова уступила Сепеде-Ройг во втором раунде «Ролан Гаррос»
Волейбол
Сборная России разгромила грузинок в матче отбора к ЧМ-2018
все новости
УЕФА
УЕФА