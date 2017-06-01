УЕФА разрешит проводить четвертую замену в дополнительное время официальных матчей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен разрешить проведение четвертой замены в дополнительное время официальных матчей, сообщает RT, ссылаясь на испанское издание Marca.



Одобренные правлением организации изменения в существующих правилах позволят тренерам не беречь разрешенные в основное время три замены на тот случай, если победитель кубкового поединка не будет определён за 90 минут.



Первыми турнирами, на которых тренерам будет позволено совершать четвертую замену в дополнительное время, станут чемпионаты Европы 2017 года среди игроков не старше 17 и 19 лет. На этих соревнованиях нововведение будет опробовано в экспериментальном порядке.

