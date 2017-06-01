УЕФА разрешит проводить четвертую замену в дополнительное время официальных матчей
Союз
европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен разрешить проведение четвертой
замены в дополнительное время официальных матчей, сообщает RT,
ссылаясь на испанское издание Marca.
Одобренные
правлением организации изменения в существующих правилах позволят тренерам не
беречь разрешенные в основное время три замены на тот случай, если победитель
кубкового поединка не будет определён за 90 минут.
Первыми
турнирами, на которых тренерам будет позволено совершать четвертую замену в
дополнительное время, станут чемпионаты Европы 2017 года среди игроков не
старше 17 и 19 лет. На этих соревнованиях нововведение будет опробовано в
экспериментальном порядке.
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