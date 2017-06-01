Мартич обыграла Киз во втором раунде «Ролан Гаррос»

Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между хорваткой Петрой Мартич и американкой Мэдисон Киз завершился победой хорватской теннисистки. Итоговый счет матча – 3:6, 6:3, 6:1 в пользу Мартич.

Матч продолжался один час и 39 минут. У победительницы один эйс, три двойные ошибки и 20 невынужденных ошибок. Киз сделала четыре эйса при трех двойных ошибках и 51-й невынужденной ошибке.

В следующем раунде Мартич сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг