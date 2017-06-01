Мартич обыграла Киз во втором раунде «Ролан Гаррос»
Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в женском
одиночном разряде между хорваткой Петрой Мартич и американкой Мэдисон Киз
завершился победой хорватской теннисистки. Итоговый счет матча – 3:6, 6:3, 6:1
в пользу Мартич.
Матч продолжался один час и 39 минут. У победительницы один эйс, три двойные ошибки и 20 невынужденных ошибок. Киз сделала четыре эйса при трех двойных ошибках и 51-й невынужденной ошибке.
В следующем раунде Мартич сыграет с Анастасией Севастовой из Латвии.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Мартич П. (Хорватия) - Киз М. (США) - 3:6, 6:3, 6:1
Место и дата
01 июня 20:45, , Онлайн-трансляция
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