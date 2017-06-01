Борис Майоров: Исключение «Кузни» из КХЛ логично
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал исключение новокузнецкого «Металлурга» из числа членов КХЛ.
– Команду из Новокузнецк мы знаем давным-давно. Да, школа «Металлурга» дает игроков. Но разве сам клуб при этом достиг каких-то высот? Поэтому и его исключение из КХЛ выглядит логичным. Ведь в первую очередь надо думать о спорте. Команда КХЛ должна состоять из хороших игроков и пытаться постоянно усилить свой состав. А не раздавать направо и налево свои молодые таланты, чтобы покрывать долги и кое-как сводить концы с концами. Поэтому путь пока «Кузня» поиграет в ВХЛ. Ничего страшного в этом нет.
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