Вячеслав Зайцев: Возможно, в начале матча с «Зенитом» у нас была какая-то расслабленность
Защитник
«Химок» Вячеслав Зайцев после победы над петербургским
«Зенитом» в четвертом матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ признал, что в начале встречи его команда
действовала недостаточно собранно.
«Сегодня
все старались выложиться по максимуму, так как понимаем, что наступили самые
важные матчи сезона, поэтому такая ответственность. В пятом матче мы должны
хорошо отыграть в защите, остановить их быстрые прорывы и просто отдать все
силы на площадке. Думаю, в таком случае мы выиграем. В прошлом матче мы
одержали крупную победу и, возможно, в начале сегодняшней игры была какая-то
расслабленность. Во второй четверти собрались, отлично сыграли в защите и
вернулись в игру. У нас есть два дня, чтобы восстановиться, посмотреть видео и
разобрать ошибки. Будем готовиться к решающему матчу», - приводит
официальный сайт «Химок» слова Зайцева.
«Химки» в четверг со счетом 73:71 обыграли «Зенит» в четвертом матче серии до трех побед, счет в которой стал 2-2. Решающий пятый матч состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге. «Химки» уступали по ходу серии 0-2.
Матч
Место и дата
01 июня 19:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция