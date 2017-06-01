Вячеслав Зайцев: Возможно, в начале матча с «Зенитом» у нас была какая-то расслабленность

Защитник «Химок» Вячеслав Зайцев после победы над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ признал, что в начале встречи его команда действовала недостаточно собранно.



«Сегодня все старались выложиться по максимуму, так как понимаем, что наступили самые важные матчи сезона, поэтому такая ответственность. В пятом матче мы должны хорошо отыграть в защите, остановить их быстрые прорывы и просто отдать все силы на площадке. Думаю, в таком случае мы выиграем. В прошлом матче мы одержали крупную победу и, возможно, в начале сегодняшней игры была какая-то расслабленность. Во второй четверти собрались, отлично сыграли в защите и вернулись в игру. У нас есть два дня, чтобы восстановиться, посмотреть видео и разобрать ошибки. Будем готовиться к решающему матчу», - приводит официальный сайт «Химок» слова Зайцева.



«Химки» в четверг со счетом 73:71 обыграли «Зенит» в четвертом матче серии до трех побед, счет в которой стал 2-2. Решающий пятый матч состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге. «Химки» уступали по ходу серии 0-2.