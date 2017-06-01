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Экс-игроки ЦСКА Рыжов и Ревякин подписали контракты с «Араратом»

Источник:  ВКонтактеКомментарии

Московский «Арарат» оформил контракты с бывшими игроками ЦСКА вратарем Сергеем Ревякиным и нападающим Дмитрием Рыжовым. Об этом сообщает группа клуба Вконтакте.

Сообщается, что футболисты уже выступают за команду в третьем дивизионе. 22-летний Ревякин находился в системе ЦСКА, а также выступал за «Армавир» и «Домодедово» 27-летний Рыжов также числился в ЦСКА. Выступал за «Аланию», «Урал», «Мордовию», «Химки», «Енисей», «Армавир» и «Ладу».

Напомним, ранее клуб объявил о подписании контракта с форвардом Романом Павлюченко, который минувший сезон провел в «Урале». Форвард провел в составе уральской команды 24-х матча, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.

Добавим, что «Арарат» был основан в марте 2017 года. Ожидается, что в следующем сезоне он будет играть в ПФЛ. Соответствующую лицензию «Арарат» уже получил. Клуб назван в честь «Арарата» из Еревана.

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