Эрл Роулэнд: Сегодня у меня ничего не получалось, но поддержали партнеры

Защитник «Химок» Эрл Роулэнд после победы над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил свою команду за игру в обороне.



«Очень важный матч, в котором соперник очень хотел победить и играл самоотверженно. В таких встречах обычно бывают как провалы, так и удачные моменты, но я рад, что мы выиграли. Сегодня у меня ничего не получалось, но такое бывает. Когда ты промажешь пару бросков, то возникает чувство, что сложно найти ритм. Рад, что одноклубники меня поддержали, так как в противном случае это мог быть наш последний матч. Все сыграли здорово, особенно в защите. Мы чувствуем в себе силы и уверенность в преддверии пятого матча. Мы уступили два раза в Петербурге в очень тяжелых матчах, хотя имели шанс победить, но сейчас настрой только на победу», - приводит официальный сайт «Химок» слова Эрла.



«Химки» в четверг со счетом 73:71 обыграли «Зенит» в четвертом матче серии до трех побед, счет в которой стал 2-2. Решающий пятый матч состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге. «Химки» уступали по ходу серии 0-2.