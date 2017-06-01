Эрл Роулэнд: Сегодня у меня ничего не получалось, но поддержали партнеры
Защитник
«Химок» Эрл Роулэнд после победы над петербургским
«Зенитом» в четвертом матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил свою команду за игру в обороне.
«Очень
важный матч, в котором соперник очень хотел победить и играл самоотверженно. В
таких встречах обычно бывают как провалы, так и удачные моменты, но я рад, что
мы выиграли. Сегодня у меня ничего не получалось, но такое бывает. Когда ты
промажешь пару бросков, то возникает чувство, что сложно найти ритм. Рад, что
одноклубники меня поддержали, так как в противном случае это мог быть наш
последний матч. Все сыграли здорово, особенно в защите. Мы чувствуем в себе
силы и уверенность в преддверии пятого матча. Мы уступили два раза в Петербурге
в очень тяжелых матчах, хотя имели шанс победить, но сейчас настрой только на
победу», - приводит официальный сайт «Химок» слова Эрла.
«Химки» в четверг со счетом 73:71 обыграли «Зенит» в четвертом матче серии до трех побед, счет в которой стал 2-2. Решающий пятый матч состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге. «Химки» уступали по ходу серии 0-2.
Матч
Место и дата
01 июня 19:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция