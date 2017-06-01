Виктор Янчук: Очень радует победа Хачанова над Бердыхом

Известный советский теннисный тренер Виктор Янчук прокомментировал выход россиянина Карена Хачанова в третий круг «Ролан Гаррос». Напомним, что Хачанов со счетом 7:5, 6:4, 6:3.

«Меня очень радует эта победа над Томашем Бердыхом и сама игра Хачанова. Видно, что у него есть хорошие перспективы. Конечно, в теннисе очень важен опыт, но он его еще наберет. Главное, что он переиграл Бердыха достаточно чисто, грамотно использовав свои игровые козыри.

Пожалуй, Бердыху впервые на столь ранней стадии пришлось по-настоящему тяжело. Чех не справился с темпом, который ему предложил Хачанов. Карен здорово подавал и отлично забивал, причем как с правой, так и с левой. Вообще, Карен обладает далеко не классическим хлестким ударом справа, чем активно пользуется», — цитирует Янчука «Газета.Ru».