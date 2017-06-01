Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Янчук: Очень радует победа Хачанова над Бердыхом

Источник:  Газета.RuКомментарии

Известный советский теннисный тренер Виктор Янчук прокомментировал выход россиянина Карена Хачанова в третий круг «Ролан Гаррос». Напомним, что Хачанов со счетом 7:5, 6:4, 6:3.

«Меня очень радует эта победа над Томашем Бердыхом и сама игра Хачанова. Видно, что у него есть хорошие перспективы. Конечно, в теннисе очень важен опыт, но он его еще наберет. Главное, что он переиграл Бердыха достаточно чисто, грамотно использовав свои игровые козыри.

Пожалуй, Бердыху впервые на столь ранней стадии пришлось по-настоящему тяжело. Чех не справился с темпом, который ему предложил Хачанов. Карен здорово подавал и отлично забивал, причем как с правой, так и с левой. Вообще, Карен обладает далеко не классическим хлестким ударом справа, чем активно пользуется», — цитирует Янчука «Газета.Ru». 

Матч

Хачанов К. (Россия) - Бердых Т. (Чехия) - 7:5, 6:4, 6:4

Место и дата

01 июня 13:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ролан Гаррос». Женщины. 2-й раунд. Павлюченкова уступила Сепеде-Ройг, Александрова – Плишковой и другие матчиРезультаты матчей второго раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.«Ролан Гаррос». Мужчины. 2-й раунд. Кравчук уступил Чиличу, Хачанов обыграл Бердыха и другие матчиРезультаты матчей второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.Мартич обыграла Киз во втором раунде «Ролан Гаррос»Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между хорваткой Петрой Мартич и американкой Мэдисон Киз завершился победой хорватской теннисистки. Итоговый счет матча – 3:6, 6:3, 6:1 в пользу Мартич.Гаске обыграл Эстреллу Бургоса и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между французом Ришаром Гаске и представителем Доминиканкой Республики Виктором Эстреллой Бургосом завершился победой французского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:0, 6:4 в пользу Гаске.Удар по Бердыху. Победа Хачанова и другие итоги дня на «Ролан Гаррос»Удар по Бердыху. Победа Хачанова и другие итоги дня на «Ролан Гаррос»Сразу шесть российских игроков вышли на корт «Ролан Гарроса» в пятый день турнира. И только трое сумели одержать победы.Манчини возглавил «Зенит», Бердыев покинул «Ростов», Тихонов ушел в «Крылья», Кецбая – в «Оренбург». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Павлюченкова уступила Сепеде-Ройг во втором раунде «Ролан Гаррос»Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между россиянкой Анастасией Павлюченковой и представительницей Парагвая Вероники Сепеде-Ройг завершился победой парагвайской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (4), 2:6, 6:4 в пользу Сепеде-Ройг.Александрова уступила Плишковой во втором раунде «Ролан Гаррос»Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между россиянкой Екатериной Александровой и чешкой Каролиной Плишковой завершился победой чешской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 4:6, 6:3 в пользу Плишковой.Халеп обыграла Марию и вышла на Касаткину в третьем раунде «Ролан Гаррос»Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между румынкой Симоной Халеп и немкой Татьяной Марией завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Халеп.Монфис обыграл Монтейро и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между французом Гаэлем Монфисом и бразильцем Тиаго Монтейро завершился победой французского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4, 6:1 в пользу Монфиса.Маррэй обыграл Клижана и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и словаком Мартином Клижаном завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:7 (3), 6:2, 6:2, 7:6 (3) в пользу Маррэя.Веснина обыграла Лепченко и вышла в третий раунд «Ролан Гаррос»Матч второго раунда «Ролан Гаррос» между россиянкой Еленой Весниной и американкой Варварой Лепченко завершился победой россиянки. Итоговый счет матча – 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Весниной.Вавринка обыграл Долгополова и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между швейцарцем Стэном Вавринкой и украинцем Александром Долгополовым завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5), 7:5 в пользу Вавринки.Нисикори обыграл Шарди и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между японцем Кеи Нисикори и французом Жереми Шарди завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:0, 7:6 (5) в пользу Нисикори.Хачанов обыграл Бердыха и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между россиянином Кареном Хачановым и чехом Томашем Бердыхом завершился победой российского теннисиста.Кравчук уступил Чиличу в первом раунде «Ролан Гаррос»Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между россиянином Константином Кравчуком и хорватом Марином Чиличем завершился победой хорватского теннисиста.Светлана Кузнецова: Наехала на всех членов своей команды!Светлана Кузнецова: Наехала на всех членов своей команды!С трудом одолев француженку Осиан Доден во втором раунде «Ролан Гарроса», чемпионка турнира 2009 года подвела итоги игры.Касаткина одолела Вондроушову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»Российская теннисистка Дарья Касаткина, обыграв представительницу Чехии Маркету Вондроушову, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.Каролин Возняцки: В этом году чувствую себя уверенно и комфортно12-я ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала победу над Франсуазой Абанда из Канады (6:0, 6:0) во втором круге третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».Светлана Кузнецова: Если бы в сетке были Шарапова или Уильямс, на меня было бы меньше давленияДевятая ракетка мира Светлана Кузнецова заявила, что не считает себя фаворитом третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».
Футбол
Сампаоли в четверг представят новым наставником сборной Аргентины
Баскетбол
Душко Иванович: Усилиями Вяльцева и Зайцева мы изменили ритм игры
Футбол
Фалькао продлил контракт с «Монако» до 2020 года
Баскетбол
Василий Карасев: Спасибо моим игрокам, выдержавшим весь этот кошмар
все новости
Томаш Бердых
Томаш Бердыхвсе новости
Карен Хачанов
Карен Хачановвсе новости
ATP Tour
ATP Tour
Roland Garros
Roland Garrosтаблицакалендарьстатистикатексты/новости