Станислав Черчесов: 12 команд в РФПЛ – значит, конкурентная, качественная среда
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал идею сокращения клубов-участников российской премьер-лиги с 16 до 12 команд.
«Есть финансовая сторона, а есть спортивная. 12 команд – значит, конкурентная, качественная среда. А значит, интерес болельщицкий, соревновательный, телевизионный. В конкурентной среде надо выживать, если выживаешь – будешь прибавлять. Но это не говорит о том, что я с вами согласен. Говорю так потому, что сам играл в чемпионате Австрии, где было 10 команд», – сказал Черчесов.
На данный момент в РФПЛ выступают 16 команд.
Полное интервью с Черчесовым здесь
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