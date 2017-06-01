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Станислав Черчесов: Как остановить Роналду? Спросите после матча с новозеландцами

Артем Терентьев, Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что пока не думает о том, как остановить лидера сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Как остановить Роналду? Об этом пока не думаем. Впереди два контрольных матча и встреча с Новой Зеландией. Этот вопрос будет актуален после первого матча на Кубке конфедераций, не забудьте его задать», – сказал Черчесов.

Напомним, что сборная России сыграет с португальцами в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Эта встреча пройдет 21 июня в Москве на «Открытие Арене» и начнется в 18:00 (мск).

17 июня в матче первого тура Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге россияне сыграют с командой Новой Зеландии. Эта встреча начнется в 18:00 (мск).

Полное интервью с Черчесовым здесь

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