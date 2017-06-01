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Станислав Черчесов: Мы никого не просим принять российское гражданство и просить не собираемся

Максим Кравченко, Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказала о своем отношении к натурализации.

– Не хотите никого натурализовать?
– Моя позиция остается неизменной. Мы никого об этом не просим и просить не собираемся. Каждый поступает, так как считает нужным. И если юридически футболист считается россиянином, пройти мимо мы не можем. А принуждать игрока сменить паспорт – не по-спортивному, – сказал Черчесов.

Напомним, что ранее приняли российское гражданство голкипер Гилерме, защитники Роман Нойштедтер и Марио Фернандес.

Полное интервью с Черчесовым здесь

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