Станислав Черчесов: Мы никого не просим принять российское гражданство и просить не собираемся
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
рассказала о своем отношении к натурализации.
– Не хотите никого натурализовать?
– Моя позиция остается неизменной. Мы никого об этом не просим и просить не собираемся. Каждый поступает, так как считает нужным. И если юридически футболист считается россиянином, пройти мимо мы не можем. А принуждать игрока сменить паспорт – не по-спортивному, – сказал Черчесов.
Напомним, что ранее приняли российское гражданство голкипер Гилерме, защитники Роман Нойштедтер и Марио Фернандес.
Полное интервью с Черчесовым здесь
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