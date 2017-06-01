Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус»

Максим Кравченко, Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ювентусом».

- Сколько смотрите футбола в день или в неделю?
- Сейчас мало, а когда чемпионат шел – реально много. Надо быть ответственным и объективным перед футболистами и смотреть все. Потому что в каждой команде есть достойные игроки. И если сейчас может нет, но через полгода могут выстрелить.

- А когда последний раз смотрели футбол не по работе, а для себя? С кружкой пива на диване.
- Спасибо, 3 июня воспользуюсь этим советом, посмотрю финал Лиги чемпионов. Буду симпатизировать «Ювентусу». Очень хочется, чтобы он наконец выиграл этот трофей и получил свое, - сказал Черчесов.

Матч «Ювентус» - «Реал» состоится в Кардиффе 3 июня и начнется в 21:45 по Москве.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Станислав Черчесов: Надо быть спокойнымГлавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о шагах, которые предпринимает для становления психологического состояния команды.Станислав Черчесов: Мы никого не просим принять российское гражданство и просить не собираемсяГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказала о своем отношении к натурализации.Станислав Черчесов: Как остановить Роналду? Спросите после матча с новозеландцамиГлавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что пока не думает о том, как остановить лидера сборной Португалии Криштиану Роналду.Станислав Черчесов: 12 команд в РФПЛ – значит, конкурентная, качественная средаГлавный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал идею сокращения клубов-участников российской премьер-лиги с 16 до 12 команд.Станислав Черчесов: Лидеры сборной сами собой выкристаллизуютсяСтанислав Черчесов: Лидеры сборной сами собой выкристаллизуютсяГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов на сборе команды в Австрии поговорил с журналистами.Дани Алвес: Перед уходом сказал руководству «Барселоны», что им будет меня не хвататьЗащитник туринского «Ювентуса» Дани Алвес поведал о своем отношении к «Барселоне».Стадион «Ювентуса» будет называться «Альянц Стэдиум»«Ювентус» подписал контракт со страховой компанией «Альянц» на нейминг домашней арены клуба.Президент «Сампдории»: Шик переходит в «Ювентус»Нападающий «Сампдории» Патрик Шик станет игроком «Ювентуса». Об этом сообщил президент «Сампдории» Массимо Ферреро.Аршавин должен играть в сборной! Шокирующая статистика для ЧерчесоваАршавин должен играть в сборной! Шокирующая статистика для ЧерчесоваНа бумаге Андрей Аршавин превосходит всех форвардов, вызванных в сборную России. Почему бы не посмотреть на него на поле?Массимилиано Аллегри: «Ювентус» сыграет лучше, чем в 2015-м годуГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».Андреа Пирло: Зидан обязательно найдет слабое место «Ювентуса»Андреа Пирло: Зидан обязательно найдет слабое место «Ювентуса»Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera в преддверии финала Лиги чемпионов.Рафаэль Варан: Будет здорово побить рекорд Мальдини, но это не то, о чем я думаюЗащитник «Реала» Рафаэль Варан высказался о том, что имеет шанс побить рекорд итальянца Паоло Мальдини, если к 26 годам в третий раз выиграет Лигу чемпионов.«Арарат» сделал предложение Гарету БэйлуМосковский «Арарат» предложил валлийскому нападающему мадридского «Реала» Гарета Бэйлу присоединиться к составу столичной команды.Корентен Толиссо: Я готов к уходу из «Лиона», хочу снова играть в Лиге чемпионовПолузащитник «Лиона» Корентен Толиссо заявил, что готов к переходу в другой клуб.Грубые, но неприступные. Почему «Ювентус» должен выиграть эту Лигу чемпионовГрубые, но неприступные. Почему «Ювентус» должен выиграть эту Лигу чемпионов«Советский спорт» пытается с помощью статистики предугадать победителя финального матча Лиги чемпионов.Алессандро Дель Пьеро: Аллегри превратил «Ювентус» в футбольный шедеврАлессандро Дель Пьеро: Аллегри превратил «Ювентус» в футбольный шедеврБывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал прогноз на финал Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе.«Реал» готов заплатить за трансфер Азара 100 млн фунтовПолузащитник «Челси» Эден Азар может перебраться в испанскую примеру текущим летом.Криштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруКриштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ перед финалом Лиги чемпионов против «Ювентуса».Криштиану Роналду: Месси мне не соперникНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.«МЮ» отказался продавать Де Хеа в «Реал» за 60 млн евроРуководство «Манчестер Юнайтед» не торопится расставаться с голкипером сборной Испании Давидом Де Хеа.
Футбол
Сампаоли в четверг представят новым наставником сборной Аргентины
Баскетбол
Душко Иванович: Усилиями Вяльцева и Зайцева мы изменили ритм игры
Футбол
Фалькао продлил контракт с «Монако» до 2020 года
Баскетбол
Василий Карасев: Спасибо моим игрокам, выдержавшим весь этот кошмар
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости