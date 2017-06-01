Станислав Черчесов: В финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ювентусом».

- Сколько смотрите футбола в день или в неделю?

- Сейчас мало, а когда чемпионат шел – реально много. Надо быть ответственным и объективным перед футболистами и смотреть все. Потому что в каждой команде есть достойные игроки. И если сейчас может нет, но через полгода могут выстрелить.

- А когда последний раз смотрели футбол не по работе, а для себя? С кружкой пива на диване.

- Спасибо, 3 июня воспользуюсь этим советом, посмотрю финал Лиги чемпионов. Буду симпатизировать «Ювентусу». Очень хочется, чтобы он наконец выиграл этот трофей и получил свое, - сказал Черчесов.

Матч «Ювентус» - «Реал» состоится в Кардиффе 3 июня и начнется в 21:45 по Москве.