Станислав Черчесов: Надо быть спокойным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о шагах, которые предпринимает для становления психологического состояния команды.

«Надо быть спокойным. Есть теории, обсуждения. Вчера состоялось маленькое командное собрание. Мы выработали определенные принципиальные вещи – по пунктам, которые должны нам помочь стать сильнее. А все остальное покажет турнир.

Я служил в армии, и нам приказывали быть дисциплинированными. Но этот тот случай, когда дисциплина, спущенная сверху, не работает. За всеми не углядишь. А мы и не хотим присматривать, следить. Все ребята все прекрасно понимают», - сказал Черчесов.

17 июня в матче первого тура Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге россияне сыграют с командой Новой Зеландии. Эта встреча начнется в 18:00 (мск).