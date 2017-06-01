Станислав Черчесов: Надо быть спокойным
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о шагах, которые предпринимает для становления психологического состояния команды.
«Надо быть спокойным. Есть теории, обсуждения. Вчера состоялось маленькое командное собрание. Мы выработали определенные принципиальные вещи – по пунктам, которые должны нам помочь стать сильнее. А все остальное покажет турнир.
Я служил в армии, и нам приказывали быть
дисциплинированными. Но этот тот случай, когда дисциплина, спущенная сверху, не
работает. За всеми не углядишь. А мы и не хотим присматривать, следить. Все
ребята все прекрасно понимают», - сказал Черчесов.
17 июня в матче первого тура Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге россияне сыграют с командой Новой Зеландии. Эта встреча начнется в 18:00 (мск).
Полное интервью с Черчесовым здесь