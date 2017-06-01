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Андрей Тихонов: Подписал контракт с «Крыльями Советов» по схеме «1+1»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о том, почему он согласился возглавить команду.

— Вы только что вернулись в Москву из Самары. Как все прошло?

— Встретился с министром спорта области, руководством клуба. Все прошло хорошо, подписали контракт. Знаю, что был не единственным кандидатом на этот пост, доволен тем, как все ложилось. Для меня это новый вызов: «Крылья Советов» — клуб с традициями, с желанием вернуться в премьер-лигу. Конкуренция ожидается острая: «Оренбург» и еще несколько команд, особенно из городов ЧМ-2018, тоже мечтают об РФПЛ. У нас часть игроков ушла после понижения в классе, поэтому предстоит тяжелейшая, но интересная работа. Летние сборы, по сути, будут посвящены становлению команды.

— На какой срок подписали контракт?

— Схема «1+1». Что объяснимо: передо мной стоят определенные задачи, которые должны быть выполнены, - цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне Тихонов тренировал «Енисей».

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