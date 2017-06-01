Андрей Тихонов: Подписал контракт с «Крыльями Советов» по схеме «1+1»
Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о том, почему он согласился возглавить команду.
— Вы только что вернулись в Москву из Самары. Как все прошло?
— Встретился с министром спорта области,
руководством клуба. Все прошло хорошо, подписали контракт. Знаю, что был
не единственным кандидатом на этот пост, доволен тем, как все
ложилось. Для меня это новый вызов: «Крылья Советов» — клуб
с традициями, с желанием вернуться в премьер-лигу. Конкуренция
ожидается острая: «Оренбург» и еще несколько команд, особенно
из городов ЧМ-2018, тоже мечтают об РФПЛ. У нас часть игроков
ушла после понижения в классе, поэтому предстоит тяжелейшая,
но интересная работа. Летние сборы, по сути, будут посвящены
становлению команды.
— На какой срок подписали
контракт?
— Схема «1+1». Что объяснимо: передо мной стоят
определенные задачи, которые должны быть выполнены, - цитирует Тихонова «Матч
ТВ».
Напомним, что в прошлом сезоне Тихонов тренировал
«Енисей».