Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шлеменко за 25 секунд победил Хэлси на M-1 Challenge 79

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В главном поединке M-1 Challenge 79 российский боец Александр Шлеменко одержал победу над американцем Брэндоном Хэлси.

Бой закончился на 25-й секунде первого раунда. Хэлси упал после удара Шлеменко в ребро, а после серии ударов соперника сдался.

Для Шлеменко это 56-я победа (40-я досрочная) в 66-м бою. Хэлси потерпел третье поражение при девяти победах. Американец проиграл три последних боя в карьере. 

Напомним, бой носил статус реванша. Первая встреча Шлеменко и Хэлси состоялась в сентябре 2014 года на турнире Bellator 126. Тогда победу удушающим приемом одержал американец. Тот поединок продолжался 35 секунд.

Турнир M-1 Challenge 79 проходил в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Шлеменко: Хочу вернуть все, что потерял со своими экспериментамиРоссийский боец Александр Шлеменко прокомментировал свою победу над американцем Брэндоном Хэлси в рамках турнира M-1 Challenge 79.Александр Шлеменко — Брэндон Хэлси. Прогноз «Советского спорта»1 июня в Санкт-Петербурге в рамках турнир M-1 Challenge 79 россиянин Александр Шлеменко сразится против американца Брэндона Хэлси.Емельяненко, Шлеменко, Харитонов... Анонс жарких поединков первого месяца летаЕмельяненко, Шлеменко, Харитонов... Анонс жарких поединков первого месяца лета«Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединков первого месяца лета. Июнь будет жарким!Балаев, Ахмедов и Антигулов — лучшие российские бойцы по итогам маяБалаев, Ахмедов и Антигулов — лучшие российские бойцы по итогам маяМесяц май позади. Настало время подвести итоги: кто лучший российский боец по итогам месяца?М-1 Challenge 79. Шлеменко не пожал руку Хэлси после взвешивания (видео)После официальной церемонии взвешивания участников турнира М-1 Challenge 79 российский боец Александр Шлеменко проигнорировал рукопожатие со стороны своего соперника американца Брэндона Хэлси.Вадим Финкельштейн: На турнире М-1 Challenge 79 будет аншлаг, осталось 200 билетовПрезидент М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился ожиданиями от турнира М-1 Challenge 79.Брэндон Хэлси: Может показаться, что я долго летел и устал, но в бою с Шлеменко покажу силу и мощьАмериканский боец Брэндон Хэлси поделился ожиданиями от боя-реванша с россиянином Александром Шлеменко на турнире М-1 Challenge 79.Александр Шлеменко: Неприятно находиться с Хэлси в одном помещенииРоссийский боец Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя-реванша с американцем Брэндоном Хэлси на турнире М-1 Challenge 79.«Шлеменко уснет в первом раунде». Экс-чемпион Bellator самоуверен перед реваншем«Шлеменко уснет в первом раунде». Экс-чемпион Bellator самоуверен перед реваншемАмериканский боец Брэндон Хэлси называет себя бизнесменом, не переживает из-за годовой паузы и собирается снова побить Александра Шлеменко.Минаков – Силва. Сможет ли россиянин нокаутировать огромного бразильца?Минаков – Силва. Сможет ли россиянин нокаутировать огромного бразильца?2 июня в Санкт-Петербурге состоится турнир по ММА, в котором россиянин Виталий Минаков сразится с бразильцем Антонио Силвой.Александр Шлеменко: Вряд ли у Хэлси хватит смелости выйти в мой омский дворАлександр Шлеменко: Вряд ли у Хэлси хватит смелости выйти в мой омский дворРоссийский боец Александр Шлеменко – о бое-реванше с Брэндоном Хэлси, родном Омске и желании быстро нокаутировать соперника.Александр Шлеменко: В первом бою с Хэлси я совершил ошибку подготовительного планаРоссийский боец Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка с Брэндоном Хэлси.Александр Шлеменко: Сарнавский понимает, какие ошибки допустилБоец ММА Александр Шлеменко рассказал о состоянии здоровья Александра Сарнавского.Александр Шлеменко: Потенциальный соперник Корешкова – крепкий американецБоец ММА Александр Шлеменко рассказал о возможном сопернике Андрея Корешкова.Александр Шлеменко: Пока я с политикой завязалБоец ММА Александр Шлеменко сказал, что на данный момент он не занимается политикой.«Шторм» в первый день лета. Сравнительные характеристики Шлеменко и Хэлси«Шторм» в первый день лета. Сравнительные характеристики Шлеменко и ХэлсиБукмекеры считают, что фаворитом в этом противостоянии является Шлеменко. «Советский спорт» сравнил характеристики спортсменов.Бой Исмагулов — Дивнич был признан лучшим в рамках турнира M-1 Challenge 78Предлагаем вашему вниманию имена бойцов, заработавших дополнительные бонусы за свои яркие выступления на международном турнире M-1 Challenge 78, который прошел 26 мая в Оренбурге.День в истории. Бойцу ММА Лиото Мачиде исполнилось 39 летСегодня, 30 мая, исполнилось 39 лет одному из ярчайших представителей ММА бразильцу японского происхождения Лиото Мачиде.Главный реванш и еще четыре боя, из-за которых нужно смотреть М-1 Challenge 79Главный реванш и еще четыре боя, из-за которых нужно смотреть М-1 Challenge 79Очередной турнир М-1 пройдет в первый день лета в Петербурге. «Советский спорт» рассказывает о его самых ярких поединках.M-1 Challenge 80. Россиянин Казбанов сразится против новозеландца Ропати15 июня в Харбине состоится международный турнир M-1 Challenge 80, на котором в рейдже дебютирует Артем Казбанов (Арта Рязань и Сечь PRO, 7-1), который сразится с Брэндоном Ропати (Новая Зеландия, 8-1).
Футбол
Дубль Мусы помог сборной Нигерии обыграть Того в товарищеском матче
Футбол
Андрей Тихонов: По уровню высшая и первая лиги в России заметно отличаются
MMA
Шлеменко за 25 секунд победил Хэлси на M-1 Challenge 79
Бокс
Андре Уорд: Хочу рассчитаться с Ковалевым за нокдаун в первом бою
все новости
M-1 Global
M-1 Globalвсе новости
Александр Шлеменко
Александр Шлеменковсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства