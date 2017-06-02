Шлеменко за 25 секунд победил Хэлси на M-1 Challenge 79

В главном поединке M-1 Challenge 79 российский боец Александр Шлеменко одержал победу над американцем Брэндоном Хэлси.

Бой закончился на 25-й секунде первого раунда. Хэлси упал после удара Шлеменко в ребро, а после серии ударов соперника сдался.

Для Шлеменко это 56-я победа (40-я досрочная) в 66-м бою. Хэлси потерпел третье поражение при девяти победах. Американец проиграл три последних боя в карьере.

Напомним, бой носил статус реванша. Первая встреча Шлеменко и Хэлси состоялась в сентябре 2014 года на турнире Bellator 126. Тогда победу удушающим приемом одержал американец. Тот поединок продолжался 35 секунд.

Турнир M-1 Challenge 79 проходил в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.