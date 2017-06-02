Андре Уорд: Хочу рассчитаться с Ковалевым за нокдаун в первом бою

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд поделился ожиданиями от второго поединка с Сергеем Ковалевым.

- Мотивирует ли меня дополнительно тот факт, что кто-то считает меня проигравшим в первом бою? Как спортсмен, я хочу рассчитаться с Ковалевым за тот нокдаун в том поединке. И, конечно, я хочу одержать бесспорную победу и на этот раз не оставить никаких сомнений. Но мне не нужно чем-то себе подстегивать, по жизни во мне горит огонь, - заявил Уорд.

Напомним, повторный поединок Ковалев - Уорд состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года Андре победил российского боксера единогласным решением судей и отобрал у него чемпионские пояса WBO, WBA и IBF.

