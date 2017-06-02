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Андрей Тихонов: По уровню высшая и первая лиги в России заметно отличаются

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Новый наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов оценил уровень футбола в РФПЛ и ФНЛ. 

- Есть в ФНЛ кандидаты в сборную, на ваш взгляд?

- По уровню высшая и первая лиги заметно отличаются. Не готов назвать фамилии, чтобы это не выглядело советом тренерскому штабу сборной. Панченко? Его заслуга в успехе «Динамо» бесспорна, но и остальные игроки, и тренеры внесли очень большой вклад в первое динамовское место, - рассказал Тихонов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в прошедшем сезоне Андрей Тихонов работал с «Енисеем». Его команда не смогла одолеть тульский «Арсенал» в стыковых матчах за право повышения в классе. 

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