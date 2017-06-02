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«Зальцбург» в пятый раз стал обладателем Кубка Австрии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Зальцбурга» переиграли венский «Рапид» в финале Кубка Австрии-2016/17.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зальцбурга». Голами в составе победителей отметились Хван Хи Чхан (51-я минута) и Валентин Лацаро (85). Гол «Рапида» на 56-й минуте забил Жоэлинтон.

Отметим, что «Зальцбург» завоевал данный трофей в пятый раз. Команда концерна «Ред Булл» в текущем сезоне оформила «золотой дубль», ранее досрочно выиграв национальное первенство.

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