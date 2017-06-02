«Зальцбург» в пятый раз стал обладателем Кубка Австрии

Александр Бубнов: У «Краснодара» не получалось ничего, а «Зальцбург» что хотел, то и делал

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча Лиги Европы, в котором «Краснодар» сыграл вничью с «Зальцбургом» (1:1).