«Зальцбург» в пятый раз стал обладателем Кубка Австрии
Футболисты «Зальцбурга» переиграли венский «Рапид» в финале Кубка Австрии-2016/17.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зальцбурга». Голами в составе победителей отметились Хван Хи Чхан (51-я минута) и Валентин Лацаро (85). Гол «Рапида» на 56-й минуте забил Жоэлинтон.
Отметим, что «Зальцбург» завоевал данный трофей в пятый раз. Команда концерна «Ред Булл» в
текущем сезоне оформила «золотой дубль», ранее досрочно выиграв национальное первенство.
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