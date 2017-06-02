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Гризманн не уйдет из «Атлетико» в летнее трансферное окно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лидер атак мадридского «Атлетико» французский форвард Антуан Гризманн останется в клубе на будущий сезон.

26-летний футболист принял такое решение после того, как мадридцы проиграли дело в суде и не смогут приобрести новых игроков нынешним летом из-за трансферного запрета со стороны ФИФА.

«Атлетико» един как никогда!», - написал Гризманн в своем твиттере.

Ранее наибольшую заинтересованность у услугах игрока проявлял «Манчестер Юнайтед».

Антуан защищает цвета «Атлетико» с 2014 года.

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