Гризманн не уйдет из «Атлетико» в летнее трансферное окно
Лидер атак мадридского «Атлетико» французский форвард Антуан Гризманн останется в клубе на будущий сезон.
26-летний футболист принял такое решение после того, как мадридцы проиграли дело в суде и не смогут приобрести новых игроков нынешним летом из-за трансферного запрета со стороны ФИФА.
Ahora más que nunca #Atleti #Todosjuntos 🔴⚪️ pic.twitter.com/nfxcwInM2B— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 1 июня 2017 г.
«Атлетико» един как никогда!», - написал Гризманн в своем твиттере.
Ранее наибольшую заинтересованность у услугах игрока проявлял «Манчестер Юнайтед».
Антуан защищает цвета «Атлетико» с 2014 года.
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