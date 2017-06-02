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Александр Шлеменко: Хочу вернуть все, что потерял со своими экспериментами

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал свою победу над американцем Брэндоном Хэлси в рамках турнира M-1 Challenge 79.

- Сейчас я просто счастлив. Представьте, в тот раз проиграл ему за 35 секунд. Понятно, если бы я просто выиграл, все сказали бы: «Ну, выиграл, повозился». Но я выиграл за 25 секунд, 10 оставалось в запасе. Думаю, все рады, несмотря на скоротечность боя. Не видел ни одного расстроенного человека, потому что это было замечательно, красиво и без вопросов.

Планы — как можно чаще драться, вернуть все, что я потерял со своими экспериментами. Сейчас отыграл победу. К сожалению, с Тито Ортисом вряд ли смогу встретиться, поскольку он, скорее всего, завершит карьеру, но хотел бы ему отомстить. А так, у меня есть титул, который я еще должен забрать. Он сейчас болтается в Bellator, его нужно вернуть, - заявил Шлеменко.

Напомним, бой закончился на 25-й секунде первого раунда. Хэлси упал после удара Шлеменко в ребро, а после серии ударов соперника сдался.

Для Шлеменко это 56-я победа (40-я досрочная) в 66-м бою. Хэлси потерпел третье поражение при девяти победах. Американец проиграл три последних боя в карьере. 

Напомним, бой носил статус реванша. Первая встреча Шлеменко и Хэлси состоялась в сентябре 2014 года на турнире Bellator 126. Тогда победу удушающим приемом одержал американец. Тот поединок продолжался 35 секунд.

Турнир M-1 Challenge 79 проходил в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.


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