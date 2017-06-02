«Лион» переиграл «ПСЖ» в финале женской Лиги чемпионов

Футболистки «Лиона» стали четырехкратными победительницами Лиги чемпионов.

В финальном матче турнира-2016/17, который состоялся в Кардиффе, они нанесли поражение «ПСЖ».

В основное и дополнительное время игры счет не был открыт, а в серии пенальти сильнее оказался «Лион» - 7:6.

Этот клуб уже выигрывал турнир в прошлом сезоне, а также становился победителем Лиги чемпионов в 2011 и 2012 годах.

Напомним, 3 июня в Кардиффе в финале мужской Лиги чемпионов сразятся «Реал» и «Ювентус».

