«Арсенал» предлагает за Мбаппе 100 миллионов евро
Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Монако» и сборной Франции Килиана Мбаппе.
По информации французских СМИ, «канониры» готовы выложить за 18-летнего форварда 100 миллионов евро. В то же время, руководство монегасков ранее давало понять, что не намерено отпускать футболиста.
В составе «Монако» Килиан стал чемпионом Франции-2016/17 и полуфиналистом Лиги чемпионов в текущем сезоне.
Напомним, 31 мая главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подписал с клубом новый двухлетний контракт.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически