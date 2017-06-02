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«Арсенал» предлагает за Мбаппе 100 миллионов евро

Источник:  L'EquipeКомментарии

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Монако» и сборной Франции Килиана Мбаппе. 

По информации французских СМИ, «канониры» готовы выложить за 18-летнего форварда 100 миллионов евро. В то же время, руководство монегасков ранее давало понять, что не намерено отпускать футболиста.

В составе «Монако» Килиан стал чемпионом Франции-2016/17 и полуфиналистом Лиги чемпионов в текущем сезоне.

Напомним, 31 мая главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подписал с клубом новый двухлетний контракт.

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