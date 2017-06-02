В Париже установят статую Рафаэля Надаля
Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли заявил, что в столице страны будет установлена статуя многократного триумфатора «Ролан Гаррос» испанца Рафаэля Надаля.
Функционер подчеркнул, что игрок будет увековечен в виде монумента на территории теннисного комплекса.
Напомним, Рафаэль Надаль выигрывал Открытый чемпионат Франции девять раз.
На текущем турнире он посеян под четвертым номером.
Матч
Хаазе Р. (Голландия) - Надаль Р. (Испания) - 1:6, 4:6, 3:6
Место и дата
31 мая 16:10, , Онлайн-трансляция
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