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Сампаоли официально возглавил сборную Аргентины (фото)

Источник:  Ассоциация футбола АргентиныКомментарии

Хорхе Сампаоли официально представлен в качестве нового главного тренера сборной Аргентины.

Сампаоли в уходящем сезоне тренировал испанскую «Севилью», и руководство клуба не было намерено отпускать специалиста, требуя с AFA денежную компенсацию, но впоследствии стороны пришли к соглашению.

Хорхе возглавлял «Севилью» с лета 2016 года. В завершившемся сезоне под его руководством клуб занял четвертое место в чемпионате Испании, завоевав право выступить в Лиге чемпионов.

В апреле из-за неудовлетворительных результатов в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, с поста главного тренера сборной Аргентины был уволен Эдгардо Бауса. Сборная Аргентины после 14 матчей с 22 очками занимает пятое место в отборочном турнире зоны Южноамериканской конфедерации футбола. В следующем матче квалификации аргентинцы 31 августа сыграют в гостях со сборной Уругвая.

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