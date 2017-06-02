Сампаоли официально возглавил сборную Аргентины (фото)

Хорхе Сампаоли официально представлен в качестве нового главного тренера сборной Аргентины.

El nuevo DT de la Selección firmó su contrato junto al Presidente, Claudio Tapia. ¡Comienza el ciclo de Jorge Sampaoli! pic.twitter.com/qt4iqaQL5E — Selección Argentina (@Argentina) 1 июня 2017 г.

Сампаоли в уходящем сезоне тренировал испанскую «Севилью», и руководство клуба не было намерено отпускать специалиста, требуя с AFA денежную компенсацию, но впоследствии стороны пришли к соглашению.



Хорхе возглавлял «Севилью» с лета 2016 года. В завершившемся сезоне под его руководством клуб занял четвертое место в чемпионате Испании, завоевав право выступить в Лиге чемпионов.



В апреле из-за неудовлетворительных результатов в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, с поста главного тренера сборной Аргентины был уволен Эдгардо Бауса. Сборная Аргентины после 14 матчей с 22 очками занимает пятое место в отборочном турнире зоны Южноамериканской конфедерации футбола. В следующем матче квалификации аргентинцы 31 августа сыграют в гостях со сборной Уругвая.