Мамин подписал контракт новичка с «Флоридой»

Бывший нападающий московского ЦСКА Максим Мамин подписал двухлетний контракт новичка с «Флоридой».

Аналогичный контракт «Флорида» заключила с финном Хенриком Хаапала.



- Мы с радостью сообщаем, что подписали соглашения с двумя талантливыми и перспективными молодыми игроками Хенриком и Максимом. Оба хоккеиста до НХЛ выступали в элитных лигах своих стран и выделялись игрой. Хенрик – динамичный плеймейкер, Максим действует в силовой манере, что может помочь нам выигрывать матчи. Мы дадим им шанс завоевать место в составе уже в следующем сезоне, - заявил генеральный менеджер «Флориды» Дэйл Тэллон.

Мамин, которому в январе исполнилось 22 года, в минувшем сезоне принял участие в 42 матчах ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 25 очков (12 шайб и 13 передач).

