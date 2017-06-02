Бывший нападающий «Баварии» Карстен Янкер возглавил австрийский «Хорн»

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Карстен Янкер назначен главным тренером австрийского клуба «Хорн».

С 2013 года Янкер был помощником главного тренера венского «Рапида» (за этот клуб он выступал и в качестве игрока). «Хорн» в минувшем сезоне выступал во втором австрийском дивизионе, заняв последнее, десятое место в турнирной таблице.

В составе «Баварии» Карстен четыре раза выигрывал чемпионат Германии, дважды становился обладателем Кубка Германии, по разу побеждал в Лиге чемпионов и Межконтинентальном кубке. В 2002 году он стал вице-чемпионом мира, играя за сборную Германии.







