Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бывший нападающий «Баварии» Карстен Янкер возглавил австрийский «Хорн»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии Карстен Янкер назначен главным тренером австрийского клуба «Хорн».

С 2013 года Янкер был помощником главного тренера венского «Рапида» (за этот клуб он выступал и в качестве игрока). «Хорн» в минувшем сезоне выступал во втором австрийском дивизионе, заняв последнее, десятое место в турнирной таблице.

В составе «Баварии» Карстен четыре раза выигрывал чемпионат Германии, дважды становился обладателем Кубка Германии, по разу побеждал в Лиге чемпионов и Межконтинентальном кубке.  В 2002 году он стал вице-чемпионом мира, играя за сборную Германии.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зельке перешел из «РБ Лейпциг» в «Герту»Нападающий Дэви Зельке покинул «РБ Лейпциг» и стал игроком «Герты». Об этом сообщает официальный сайт берлинского клуба.Хунтелар вернулся в «Аякс» спустя 9 лет (фото)33-летний форвард Клас-Ян Хюнтелар покинул «Шальке 04» и вернулся в «Аякс». Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.Сандро Шварц назначен главным тренером «Майнца»Немецкий специалист Сандро Шварц назначен главным тренером футбольного клуба «Майнц», сообщает официальный сайт клуба.Обамеянг близок к переходу в «ПСЖ»Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет из дортмундской «Боруссии» в «ПСЖ», сообщает Yahoo Sport.Видаль посоветовал Санчесу перейти в «Баварию»Полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль порекомендовал своему соотечественнику Алексису Санчесу перейти из «Арсенала» в мюнхенский клуб.Исполнительный директор «Боруссии»: Мы не смогли найти основания для дальнейшего сотрудничества с ТухелемИсполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал уход с поста главного тренера команды Томаса Тухеля.Алексис Санчес намерен перейти в «Баварию»Форвард сборной Чили Алексис Санчес намерен продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».Манчини продолжает переговоры с «Зенитом», Павлюченко перешел в «Арарат», Касаткина и Хачанов победили на «Ролан Гаррос». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Фавр возглавит «Боруссию» после ухода ТухеляНовым главным тренером дортмундской «Боруссии» станет наставник «Ниццы» Люсьен Фавр. Об этом сообщают немецкие СМИ.Тухель покинул «Боруссию»Томас Тухель покинул пост главного тренера в дортмундской «Боруссии».От Зидана до Монтеллы. Главные открытия еврофутболаОт Зидана до Монтеллы. Главные открытия еврофутбола«Советский спорт» рассказывает, как сложился минувший сезон в топ-5 европейских лигах, отмечая главных действующих лиц.Сами Хедира: Жаль, если Тухель уйдет из «Боруссии»Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Германии прокомментировал возможный уход главного тренера Томаса Тухеля из дортмундской «Боруссии».«Челси» интересуется защитником «Баварии»Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает поиски усиления состава. Об этом сообщает Daily Mail.Карло Анчелотти: Одну неделю отпуска я буду только отсыпатьсяГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о своих планах на отпуск.«Вольфсбург» снова обыграл брауншвейгский «Айнтрахт» и сохранил место в бундеслигеФутболисты «Вольфсбурга» сохранили место в первой немецкой бундеслиге, обыграв на выезде «Айнтрахт» из Брауншвейга в ответном переходном матче.Классон и Гранквист вызваны в сборную ШвецииШведские игроки «Краснодара» Андреас Гранквист и Виктор Классон приглашены в национальную команду на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Франции и товарищескую игру с командой Норвегии, сообщает официальный сайт Шведского футбольного союза.Филипп Лам введен в Зал славы «Баварии» (фото)Бывший капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам на специальной церемонии был введен в клубный Зал славы.Ройс выбыл на неопределенный срокИгрок дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит начало сезона из-за полученной травмы в финальном матче Кубка Германии с «Айнтрахтом».Бывший полузащитник «Анжи» Виллиан может перейти из «Челси» в «Баварию»28-летний бразильский полузащитник сборной Бразилии Виллиан может перейти из «Челси» в «Баварию» в летнее трансферное окно.Евгений Коноплянка: Сердце разрывается от того, что «Днепр» вылетел из УПЛПолузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка прокомментировал вылет своего бывшего клуба «Днепра» из украинской премьер-лиги.
MMA
Александр Шлеменко: Хочу вернуть все, что потерял со своими экспериментами
Футбол
Гризманн не уйдет из «Атлетико» в летнее трансферное окно
Футбол
«Зальцбург» в пятый раз стал обладателем Кубка Австрии
Футбол
Дубль Мусы помог сборной Нигерии обыграть Того в товарищеском матче
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Карстен Янкер
Карстен Янкервсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости