Перишич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» согласовал с «Интером» условия перехода полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича, сообщает Gazetta dello Sport.
По данным источника, «МЮ» заплатит за трансфер игрока 52 миллиона евро.
А годовой оклад Перешича в новой команде может составить 7 миллионов.
В сезоне-2016/17 хорват сыграл 41 матч за «Интер» во всех турнирах. Иван забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач. Отметим, что действующий контракт 28-летнего игрока с итальянским клубом рассчитан до 2020 года.
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