Скончался болгарский лайнсмен, засчитавший скандальный гол Марадоны на ЧМ-1986
Ушел из жизни бывший линейный арбитр из Болгарии Богдан Дочев, который известен в футбольном мире тем, что не заметил игру рукой Диего Марадоны в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года со сборной Англии.
Дочев скончался в возрасте 80 лет.
На 51-й минуте матча Аргентина - Англия Марадона кулаком отправил мяч в ворота соперников. Гол был засчитан и в итоге он стал для аргентинцев победным. Матч завершился со счетом 2:1. На послематчевой пресс-конференции Марадона заявил, что мяч был забит «отчасти головой, а отчасти рукой Божьей».
He says Diego Maradona ruined his life.— BBC Sport (@BBCSport) 1 июня 2017 г.
The assistant referee who failed to spot the Hand of God goal has died.https://t.co/So92K02P7m pic.twitter.com/AvW6rZkLFb
- Я не люблю говорить о «руке Бога». Я всегда
был честен, несмотря на все слухи и сплетни. Этот эпизод разрушил мою жизнь,
меня постоянно обвиняют, хотя я ни в чем не был виноват, - рассказывал Дочев в 2016 году.
Богдан работал футбольным судьей с 1970 по 1986 год. Из-за инцидента с голом Марадоны он был вынужден завершить карьеру.