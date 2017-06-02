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Скончался болгарский лайнсмен, засчитавший скандальный гол Марадоны на ЧМ-1986

Источник:  AFPКомментарии

Ушел из жизни бывший линейный арбитр из Болгарии Богдан Дочев, который известен в футбольном мире тем, что не заметил игру рукой Диего Марадоны в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года со сборной Англии.

Дочев скончался в возрасте 80 лет. 

На 51-й минуте матча Аргентина - Англия Марадона кулаком отправил мяч в ворота соперников. Гол был засчитан и в итоге он стал для аргентинцев победным. Матч завершился со счетом 2:1. На послематчевой пресс-конференции Марадона заявил, что мяч был забит «отчасти головой, а отчасти рукой Божьей».

- Я не люблю говорить о «руке Бога». Я всегда был честен, несмотря на все слухи и сплетни. Этот эпизод разрушил мою жизнь, меня постоянно обвиняют, хотя я ни в чем не был виноват, - рассказывал Дочев в 2016 году.

Богдан работал футбольным судьей с 1970 по 1986 год. Из-за инцидента с голом Марадоны он был вынужден завершить карьеру.

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