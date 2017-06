Скончался болгарский лайнсмен, засчитавший скандальный гол Марадоны на ЧМ-1986

Ушел из жизни бывший линейный арбитр из Болгарии Богдан Дочев, который известен в футбольном мире тем, что не заметил игру рукой Диего Марадоны в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года со сборной Англии.

Дочев скончался в возрасте 80 лет.

На 51-й минуте матча Аргентина - Англия Марадона кулаком отправил мяч в ворота соперников. Гол был засчитан и в итоге он стал для аргентинцев победным. Матч завершился со счетом 2:1. На послематчевой пресс-конференции Марадона заявил, что мяч был забит «отчасти головой, а отчасти рукой Божьей».

He says Diego Maradona ruined his life.



