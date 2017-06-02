Эрнесто Вальверде: Мне предстоит развить и усовершенствовать фирменный стиль «Барселоны»

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о наиболее важных из стоящих перед ним задач.

- Мне знаком фирменный стиль команды, потому что в свое время я играл за «Барселону». Я должен развить, адаптировать и усовершенствовать его в определенном ключе.

Моя задача - добавлять новые детали к этому стилю игры, вернуть его к жизни. Что я всегда особенно уважал, так это то, что «Барселона» добивалась своего с помощью командной системы, в центре которой — игра креативных полузащитников. Посмотрим, что именно мне придется изменить. Но в футболе необходимо постоянное развитие, - заявил Вальверде.

Напомним, Эрнесто Вальверде сменил на посту главного тренера каталонцев Луиса Энрике. В прошедшем сезоне он работал с «Атлетиком» из Бильбао.

