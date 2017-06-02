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Борис Майоров: Никитин не повторит ошибок Квартальнова

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о переменах в тренерском штабе ЦСКА. 

- Став главным тренером, Игорь Никитин наверняка не пойдет по пути Дмитрия Квартальнова, он будет действовать по-другому, - считает Борис Майоров. - У него же есть свои собственные тренерские взгляды. И оглядываться на главного ему теперь не придется.

Я надеюсь увидеть в следующем сезоне совсем другой ЦСКА. В конце концов… Ну не может Никитин не понимать и просто игнорировать тот факт, что хоккей Квартальнова не принес ожидаемого успеха. Тренер понимает, что от него ждут перемен. И он поневоле будет перестраиваться.

Напомним, что после окончания сезона ЦСКА разорвал контракт с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Позже наставником армейцев был назначен его помощник Игорь Никитин.

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