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Веллитон: Вклад Карреры в чемпионство «Спартака» трудно переоценить

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Веллитон прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.

- Я практически ничего о нем не знаю, но вклад Карреры в чемпионство «Спартака» сложно переоценить. Он привел красно-белых к победе в РФПЛ, что говорит о высоком уровне его профессионализма, - заявил Веллитон.

Напомним, Веллитон выступал за «Спартак» в 2007-2013 годах и в 133 матчах забил 61 гол.

Добавим, что 30-летний бразилец проводит третий сезон в Турции. В 28 матчах чемпионата за «Кайсериспор» он забил 12 голов.


 

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