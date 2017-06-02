Малышко и Слепов будут тренироваться под руководством Анатолия Хованцева

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафетной гонке Дмитрий Малышко сообщил о том, что вместе с Алексеем Слеповым он будет тренироваться под руководством Анатолия Хованцева.

- Демонстрировать стабильность – моя главная цель на данный момент.

Сейчас я буду тренироваться в отдельной группе с Алексеем Слеповым, а тренером у нас будет Анатолий Хованцев.

Он подготовил огромное количество талантливых и именитых спортсменов, таких как Владимир Драчев, Екатерина Юрлова. Он работал также с национальными командами. Так что у нас есть все шансы подготовиться к новому сезону довольно хорошо, – заявил Малышко в эфире телеканала «СТВ».