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Малышко и Слепов будут тренироваться под руководством Анатолия Хованцева

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафетной гонке Дмитрий Малышко сообщил о том, что вместе с Алексеем Слеповым он будет тренироваться под руководством Анатолия Хованцева.

- Демонстрировать стабильность – моя главная цель на данный момент.

Сейчас я буду тренироваться в отдельной группе с Алексеем Слеповым, а тренером у нас будет Анатолий Хованцев.

Он подготовил огромное количество талантливых и именитых спортсменов, таких как Владимир Драчев, Екатерина Юрлова. Он работал также с национальными командами. Так что у нас есть все шансы подготовиться к новому сезону довольно хорошо, – заявил Малышко в эфире телеканала «СТВ».

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