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Петреску может возглавить «ЧФР Клуж»

Источник:  DigisportКомментарии

Дан Петреску в ближайшее время может возглавить румынский клуб «ЧФР Клуж».

- Веду переговоры с «ЧФР Клуж» — единственным клубом в Румынии, с которым ищу возможность заключить контракт. Что касается информации о том, что я являлся кандидатом на пост главного тренера «Стяуа», то не знаю, откуда это взялось. Из этого клуба со мной никто не контактировал, - заявил Петреску.

Напомним, в России Дан Петреску тренировал «Кубань» и московское «Динамо». 

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