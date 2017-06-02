Петреску может возглавить «ЧФР Клуж»
Дан Петреску в ближайшее время может возглавить румынский клуб «ЧФР Клуж».
- Веду переговоры с «ЧФР Клуж» — единственным клубом в Румынии, с которым ищу возможность заключить контракт. Что касается информации о том, что я являлся кандидатом на пост главного тренера «Стяуа», то не знаю, откуда это взялось. Из этого клуба со мной никто не контактировал, - заявил Петреску.
Напомним, в России Дан Петреску тренировал «Кубань» и московское «Динамо».
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