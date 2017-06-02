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Сергей Корниленко: Таких футболистов, как Глеб, в Белоруссии больше не будет

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал об актуальных проблемах сборной Белоруссии по футболу.

- Не хватает игры сердцем. Единения на всех фронтах, как тем же словакам. И больших мастеров, как Гамшик, которые в ключевых эпизодах могут повести за собой, решить исход. Нам бы троих-четверых периода Саши Глеба в «Арсенале», тогда можно и спрашивать по полной, почему не вышли. А когда Глеб один, это тяжело. С ним же рядом не Фабрегас или ван Перси, условно говоря, а Корниленко и Калачев…

У нас если уезжают, то в основном в Россию. Значит, таков наш уровень и показатель спроса на белорусских футболистов. А Саня совсем молоденьким попал в Германию, и сам всего добился. Рассказывал мне, как плакал на первых порах. Магат в «Шутгарте» — Железный Феликс. А немцы на тренировках шарашат тебя по ногам будь здоров! Хотел уехать, однако перетерпел и все доказал. Но Глеб уникум: и ноги золотые, и мышление. Наверное, таких футболистов у нас больше не будет, - рассказал Корниленко.

Напомним, Сергей Корниленко уже завершил свою карьеру в сборной Белоруссии.

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