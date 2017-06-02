УЕФА будет настаивать на проведении ЧМ-2030 в Европе

Президент УЕФА Александер Чеферин намерен добиться проведения чемпионата мира 2030 года в Европе.

- В 2030 году настанет очередь Европы. Мы будем бороться за то, чтобы ЧМ-2030 состоялся на нашем континенте, — цитирует Чеферина агентство Associated Press.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в России, а ЧМ-2022 примет Катар.

Ранее сообщалось, что на право проведения мундиаля 2030 года будет всерьез претендовать Китай.

