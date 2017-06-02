Чешский форвард Томаш Гика стал третьим игроком «Вегаса»

Новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» подписал контракт с чешским нападающим Томашем Гикой.

Прошлый сезон Гика отыграл в клубе «Млада Болеслав» в чешской Экстралиге. Он провел 48 матчей и набрал 38 очков (17 шайб + 21 передача).

Томаш был выбран клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» под 171-м номером на драфте 2012 года, затем выступал в Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), но не сумел пробиться в НХЛ.

Гика играл за сборную Чехии на чемпионате мира-2017 в Париже и Кельне.

Напомним, ранее «Вегас» заключил контракты с 30-летним российским нападающим Вадимом Шипачевым и 21-летним канадским форвардом Ридом Дюком.

