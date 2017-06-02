«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Ляказетта

Перишич близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Юнайтед» согласовал с «Интером» условия перехода полузащитника сборной Хорватии Ивана Перишича, сообщает Gazetta dello Sport.

«Арсенал» предлагает за Мбаппе 100 миллионов евро Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении нападающего «Монако» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Зенит» или «Рубин» – куда перейдет Азмун? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Фалькао продлил контракт с «Монако» до 2020 года

Фалькао продлил контракт с «Монако» до 2020 года Нападающий «Монако» Радамель Фалькао продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.