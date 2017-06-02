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«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Ляказетта

Источник:  L'EquipeКомментарии

Нападающий Александр Ляказетт может перейти из «Лиона» в «Манчестер Юнайтед». 

«МЮ» может заплатить за трансфер форварда 57 миллионов евро.

Ранее Ляказетт объявил о своем уходе из «Лиона» по окончании сезона-2016/17, а главным претендентом на игрока считался мадридский «Атлетико».

Добавим, что президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что готов отпустить лучшего бомбардира команды, если потенциальный покупатель удовлетворит финансовые запросы «ткачей».

В нынешнем сезоне 25-летний француз забил 35 голов в 44 матчах за «Лион».

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