Дэвид Симэн: Рад тому, что Венгер продолжит работу с «Арсеналом»

Бывший голкипер лондонского «Арсенала» Дэвид Симэн рад тому, что Арсен Венгер сохранил за собой пост главного тренера команды.

- Я очень рад, что Арсен подписал контракт еще на два года и будет продолжать работу. Он идеальный человек для этого. Но есть вещи, которые должны измениться. Мы должны начать снова приглашать футболистов самого высокого уровня, а для этого придется поменять саму структуру зарплат в клубе.

Нельзя повторять с Санчесом и Озилом то, что произошло с Фабрегасом, Клиши и Насри — все они были отличными игроками, которые ушли, потому что в другом клубе им предложили больше денег. «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» имеют отличную финансовую поддержку, а мы пока от них отстаем, - заявил Симэн.

Напомним, Арсен Венгер подписал с «канонирами» новый контракт до 2019 года. Он бессменно руководит командой с 1996 года.

