«Голден Стэйт» уверенно переиграл «Кливленд» в стартовом матче финальной серии

Баскетболисты «Голден Стэйт» с победы начали финальную серию плей-офф НБА против «Кливленда» (113:90).

Подопечные Стива Керра владели значительным преимуществом на протяжении всей встречи. Лучшим на паркете был Кевин Дюрант: к 38 набранным очкам он добавил 8 подборов и 8 результативных передач.

Steph drops in the no-look to Durant for the #AssistOfTheNight! pic.twitter.com/g3UkPqb0J9