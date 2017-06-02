«Голден Стэйт» уверенно переиграл «Кливленд» в стартовом матче финальной серии

Баскетболисты «Голден Стэйт» с победы начали финальную серию плей-офф НБА против «Кливленда» (113:90).

Подопечные Стива Керра владели значительным преимуществом на протяжении всей встречи. Лучшим на паркете был Кевин Дюрант: к 38 набранным очкам он добавил 8 подборов и 8 результативных передач.

Лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс также был в ударе (28 очков, 15 подборов и 8 передач), но также он совершил 8 потерь.

Второй матч серии состоится 5 июня на домашней площадке «Уорриорз».

Напомним, в прошлом году «Голден Стэйт» уступил «Кливленду» в финальной серии плей-офф НБА.



