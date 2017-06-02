«Голден Стэйт» уверенно переиграл «Кливленд» в стартовом матче финальной серии
Баскетболисты «Голден Стэйт» с победы начали финальную серию плей-офф НБА против «Кливленда» (113:90).
Подопечные Стива Керра владели значительным преимуществом на протяжении всей встречи. Лучшим на паркете был Кевин Дюрант: к 38 набранным очкам он добавил 8 подборов и 8 результативных передач.
Steph drops in the no-look to Durant for the #AssistOfTheNight! pic.twitter.com/g3UkPqb0J9— NBA (@NBA) 2 июня 2017 г.
Лидер «Кавальерс» Леброн Джеймс также был в ударе (28 очков, 15 подборов и 8 передач), но также он совершил 8 потерь.
Второй матч серии состоится 5 июня на домашней площадке «Уорриорз».
Напомним, в прошлом году «Голден Стэйт» уступил «Кливленду» в финальной серии плей-офф НБА.
Матч
Голден Стэйт - Кливленд - 113:91
Место и дата
02 июня 04:00, Оракл Арена, Онлайн-трансляция
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