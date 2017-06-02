Шлеменко отомстил Хэлси, Сампаоли возглавил сборную Аргентины, а «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд». Главные новости утра

Действующий чемпион НБА "Кливленд" пока не нашел управы на Кевина Дюранта и Стивена Карри Фото: Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.

1. Российский боец ММА Александр Шлеменко взял убедительный реванш за поражение (в 2014 году) от американца Брэндона Хэлси. Для триумфа в Санкт-Петербурге 33-летнему омичу понадобилось всего 25 секунд.

2. Александр не намерен останавливаться на достигнутом. Сразу после боя он рассказал о своих дальнейших планах.

3. Дубль бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы помог сборной Нигерии переиграть команду Того в товарищеском матче. Сможет ли реактивный африканский форвард, наконец, обрести себя в «Лестере»?

4. Затянувшаяся сага с возможным переходом Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед», по-видимому, подошла к концу. Французский нападающий четко дал понять, что он остается в «Атлетико» как минимум еще на один сезон.

5. В то же время, состав команды Жозе Моуринью в межсезонье могут усилить полузащитник «Интера» Иван Перешич и форвард «Лиона» Александр Ляказетт.

6. А новый наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде уже прикидывает, как ему предстоит видоизменить фирменный стиль игры каталонского гранда.

7. Хорхе Сампаоли официально вступил в должность главного тренера сборной Аргентины. Поможет ли он Лионелю Месси завоевать долгожданный трофей на международном уровне?

8. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в предстоящем 3 июня финале Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» будет болеть за туринский клуб и персонально за Джанлуиджи Буффона.

9. Чемпионат мира по футболу 2030 года с высокой долей вероятности пройдет в Европе. К этому всеми силами будет стремиться новый президент УЕФА Александер Чеферин.

10. «Голден Стэйт» сокрушил на своей площадке «Кливленд» и захватил лидерство в финальной серии плей-офф НБА. В дебюте противостояния Кевину Дюранту удалось затмить Леброна Джеймса.

Видео дня: Рустам Минниханов: Я попросил руководство «Рубина», чтобы они в первую очередь обратили внимание на Бердыева

Блог дня: «Зенит» начал искать тренеров по примеру «Спартака», методом тыка?