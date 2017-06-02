Министры России и Сербии сыграли в гала-матче по баскетболу на ПМЭФ-2017

Гала-вечер баскетбола прошел 1 июня в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума.

Центральным событием вечера стал матч сборных России и Сербии, завершившейся победой хозяев со счетом - 40:31. Капитаном сборной России был вице-премьер Аркадий Дворкович. Сборную гостей возглавили министр экономики Сербии Горан Кнежевич и министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Бранислав Недимович.



- Первый день Форум начался с деловой сессии «Спорт - пространство доверия». А вечером, уже на баскетбольной площадке был реальный пример того, как спорт объединяет людей и стирает границы. Такие гала-матчи, в которых на площадку с обеих сторон выходят представители правительства - отличная возможность для укрепления взаимоотношений между странами и пропаганды спорта, - отметил президент Олимпийского комитета России, первый заместитель Председателя Государственной думы Александр Жуков, который выступил главным тренером российской команды.

