Министры России и Сербии сыграли в гала-матче по баскетболу на ПМЭФ-2017
Гала-вечер баскетбола прошел 1 июня в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума.
Центральным событием вечера стал матч сборных России и Сербии,
завершившейся победой хозяев со счетом - 40:31. Капитаном сборной
России был вице-премьер Аркадий Дворкович. Сборную гостей возглавили
министр экономики Сербии Горан Кнежевич и министр сельского хозяйства и
охраны окружающей среды Бранислав Недимович.
Начался гала-вечер с матча «VTB Arena Open: Матч двух столиц», в котором сборные Москвы и Санкт-Петербурга сыграли вничью - 54:54. В составе сборной Москвы играли вице-премьер Аркадий Дворкович, министр спорта Павел Колобков, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов, президент банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев, заслуженный артист России Гоша Куценко, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, двукратный призер олимпийских игр по баскетболу Илона Корстин.
Сборную Санкт-Петербурга составили депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорта Светлана Журова, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и представители бизнеса. Организаторами гала-вечера стали фонд «Росконгресс» и проект «ВТБ Арена парк».