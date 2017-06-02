Сборная Мексики обыграла команду Ирландии в товарищеском матче

Футболисты сборной Мексики нанесли поражение команде Ирландии в товарищеском матче, который состоялся в США.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Хесус Мануэль Корона, Рауль Хименес и Карлос Вела. Единственный гол для сборной Ирландии забил Стивен Глисон.

Мексиканцы свой следующий матч проведут 8 июня в рамках отбора к ЧМ-2018 против команды Гондураса, а ирландцы 4 июня в Дублине проведут товарищескую встречу с командой Уругвая.

Отметим, что сборная Мексики является соперником команды России на групповом этапе Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.