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Форвард сборной Чехии стал одноклубником Шипачева

Источник:  ХК «Лас-Вегас Рэнглерс»Комментарии

Нападающий сборной Чехии Томаш Гика подписал контракт с «Вегас Голден Найтс», который в грядущем сезоне дебютирует в НХЛ.

Как сообщает официальный сайт клуба, 24-летний игрок пополнил ряды команды на правах свободного агента.

Напомним, в минувшем сезоне хоккеист защищал цвета чешского клуба «Млада-Болеслав». Гика провел 48 матчей регулярного чемпионата, забросив 17 шайб и сделал 21 результативную передачу. Также нападающий сыграл на чемпионате мира 2017 в Кельне и Париже за национальную сборную (4 матча).

В 2012 году Гика был выбран на драфте НХЛ «Лос-Анджелесом» в шестом раунде, но не сумел закрепиться в команде.

Отметим, что ранее «Вегас» подписал контракты с центрфорвардом Ридом Дюком и российским нападающим Вадимом Шипачевым.

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