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Мартин Киоун: Будет правильно, если «Арсенал» попрощается с Озилом и Санчесом

Источник:  BBCКомментарии

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун высказался о возможном уходе из клуба полузащитников Месута Озила и Алексиса Санчеса.

«Если они скажут этим двум игрокам «пока-пока», это будет правильным решением. В этом сезоне они временами были слишком избалованными и тащили клуб вниз в тот период, когда команда проиграла «Баварии», пропустив десять голов. Таков уровень проблемы.

Сейчас тренеру необходимо принять несколько очень жестких решений. Нужно ли Санчесу оставаться до конца контракта? Уйдет ли Озил?

Я уверен, что оба игрока хотят куда-нибудь уйти. Они хотят выиграть Лигу чемпионов и премьер-лигу. Возможно, они не чувствуют, что это возможно сделать в «Арсенале». А клуб – это больше, чем два человека», – приводит BBC слова Киоуна.

Добавим, что контракты Озила и Санчеса рассчитаны до 2018 года.

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