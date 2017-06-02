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Джесси Лингард: Моуринью очень требовательный специалист, с ним не расслабишься

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард – о Жозе Моуринью, своей роли в команде, а также выступлении в премьер-лиге.

«Наш клуб славится своей историей. Мы всегда хотим побеждать. Очень хорошо, что молодые игроки это понимают. Рад, что Жозе Моуринью доверяет мне. В минувшем сезоне я играл на разных позициях, и, конечно, сыграть в финале Лиги Европы – особый момент. 

Моуринью очень требовательный специалист. С таким тренером ты не можешь позволить себе расслабиться. Нужно работать каждый день.

Да, «Юнайтед» занял шестое место в премьер-лиге, но мы вышли в Лигу чемпионов. Уверен, в следующем году команда сделает ставку на АПЛ», – заявил игрок сборной Англии, слова которого приводит Sky Sports.

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