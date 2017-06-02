Прыгунья с шестом Муллина выиграла турнир во Франции

Двукратный бронзовый призер чемпионата России в прыжках с шестом Ольга Муллина стала победительницей международного турнира в Монтрее (Франция).

24-летняя Муллина выиграла с результатом 4,60 метра, опередив на 0,05 метра представительницу Венесуэлы Робейлис Пейнадо. Третье место заняла Марина Килипко из Украины (4,55).

Отметим, что в мае Муллина стала победительницей турнира в Пусане (Южная Корея) с результатом 4,50 метра.

Напомним, Муллина вошла в список российских легкоатлетов, получивших разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций выступать под нейтральным флагом.

Добавим, что личный рекорд Муллиной составляет 4,65 метра и был установлен на чемпионате России 2016 года в Чебоксарах.