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Прыгунья с шестом Муллина выиграла турнир во Франции

Источник:  ТАССКомментарии

Двукратный бронзовый призер чемпионата России в прыжках с шестом Ольга Муллина стала победительницей международного турнира в Монтрее (Франция).

24-летняя Муллина выиграла с результатом 4,60 метра, опередив на 0,05 метра представительницу Венесуэлы Робейлис Пейнадо. Третье место заняла Марина Килипко из Украины (4,55).

Отметим, что в мае Муллина стала победительницей турнира в Пусане (Южная Корея) с результатом 4,50 метра.

Напомним, Муллина вошла в список российских легкоатлетов, получивших разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций выступать под нейтральным флагом.

Добавим, что личный рекорд Муллиной составляет 4,65 метра и был установлен на чемпионате России 2016 года в Чебоксарах.

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