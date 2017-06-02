Вице-президент РФС Анохин: Такие варяги, как Манчини нужны нашей стране

Вице-президент РФС Сергей Анохин – о назначении итальянского специалиста Роберто Манчини на пост наставника «Зенита».

«Такие варяги, как Манчини нужны России. Это самый топовый уровень тренерского цеха. Уверен, что с итальянцем «Зенит» заиграет совсем по-другому. С ним вырастут и российские игроки, которые будут в составе «Зенита».

Уверен, что российские тренеры, конкурируя с Манчини, будут и дальше показывать себя. Конечно, всем отечественным специалистам надо развиваться.

Леонид Слуцкий? Думаю, вряд ли он захочет уже возвращаться в Россию. Уверен, он возглавит одну из команд Англии. Может быть, не из АПЛ, но до уровня этой лиги обязательно дорастет. Но я, как патриот, хотел бы, чтобы он тренировал в России», – цитирует Анохина «Спорт FM».