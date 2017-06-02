Гвардиола недоволен климатом и кухней Манчестера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своем отношении к английскому городу, а также дал оценку местной кухне.

«Знаю, что в Манчестере не самая лучшая погода. Да и город никогда не славился своей архитектурой. Возможно, благодаря этому Манчестер считают особенным местом.

Я, как каталонец, не сомневаюсь в том, что наша кухня намного вкуснее. Извините, но мы лучшие в этом. Если кто-то сомневается, приглашаю вас в Испанию этим летом», – заявил Гвардиола, слова которого приводит AS.

Напомним, специалист перебрался в Манчестер минувшим летом из Мюнхена. Ранее Хосеп тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 гг.