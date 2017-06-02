«Лос-Анджелес» подписал контракт с Имамой

Форвард Боконджи Имама подписал трехлетний контракт новичка с «Лос-Анджелесом».

20-летний канадец провел пять лет QMJHL (Главная юниорская лига Квебека). В нынешнем сезоне Имама набрал 55 (41+14) очков в 66 матчах регулярного чемпионата за «Сент-Джон Си Догс» и 15 (8+7) очков в 18 матчах плей-офф.

Став чемпионом лиги, «Сент-Джон» принял участие в Мемориальном кубке, в котором Имама отметился 3 (1+2) очками в четырех матчах.

Отметим, что за пять сезонов в лиге форвард заработал 463 минуты штрафа.

Имама был выбран «Тампой-Бэй» на драфте 2015 года в шестом раунде под общим 180-м номером.

1 июня «короли» приобрели права на форварда в обмен на выбор в седьмом раунде драфта 2018 года.

Ожидается, что Имама будет играть в AHL за «Онтарио Рейн».