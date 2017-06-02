ВИДЕО. Студия «Советского спорта» на ПМЭФ-2017 – прямая трансляция

«Совесткий спорт» продолжает вести трансляции из редакционной студии на Петербургском Международном экономическом форуме.

В течение дня гостями студии станут знаменитая модель и посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова, министр спорта Павел Колобков, бывший полузащитник сборной России и посол ЧМ-2018 Алексей Смертин, вице-президент телеканала Fox News Дэвид Нил, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, главный дизайнер и создатель бренда Zasport Анастасия Задорина, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и другие участники форума.