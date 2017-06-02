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ВИДЕО. Студия «Советского спорта» на ПМЭФ-2017 – прямая трансляция

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«Совесткий спорт» продолжает вести трансляции из редакционной студии на Петербургском Международном экономическом форуме. 

В течение дня гостями студии станут знаменитая модель и посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова, министр спорта Павел Колобков, бывший полузащитник сборной России и посол ЧМ-2018 Алексей Смертин, вице-президент телеканала Fox News Дэвид Нил, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, главный дизайнер и создатель бренда Zasport Анастасия Задорина, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,  губернатор Тюменской области Владимир Якушев,  губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и другие участники форума.

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